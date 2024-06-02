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İsrail ile Hamas'tan ''rehine'' anlaşması

İsrail ile Hamas'tan ''rehine'' anlaşması
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İsrail'in, 33 rehinenin serbest bırakılması konusunda Hamas ile anlaştığı iddia edildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

AA

Etiketler İsrail Hamas rehine takas
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