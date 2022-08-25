CHP'den Avukatlık Kanunu için yasa teklifi

CHP, ''Avukatlık Kanunu''nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın imzasını taşıyan teklif, kamu çalışanlarında olduğu gibi avukatların tarifelerinin de 6 ayda bir güncellenmesini öngörüyor. Her yıl eylül ayında barolarca hazırlanan tarifelerin eylül ve mart aylarında hazırlanması ve Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) her yılın ekim ve nisan ayında 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ile ilgili işlemleri yapması amaçlanıyor.

DHA