CHP'den ''cumhurbaşkanı'' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak, 2022 yılının son MYK toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yepyeni kurumları inşa edeceğiz"

Öztrak, 2023 yılında iktidara geldikleri takdirde Türkiye'yi önce feraha sonra da refaha kavuşturacaklarını söyleyerek, "Kısa sürede ferahlamak için çökerttikleri devlet yönetimini yeniden ayağa kaldıracağız, yepyeni kurumları inşa edeceğiz. Ekonomide ilkin, sarayın sebep olduğu belirsizlik çarkını kıracağız. Bunu gerçekleştirmek için; Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız. Merkez Bankası'nın hedefi, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek olacak. Şatafata ve israfa son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Mali kural uygulamasını başlatacağız, bütçe birliğini bozan uygulamalara son vereceğiz. Kamu-özel işbirliği projeleri başta olmak üzere devletin sırtındaki tüm koşullu yükümlülükleri, Durum ve Hasar Tespit Komitesi eliyle ortaya çıkaracağız. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini canlandıracağız. Bu çerçevede öncelikle, '23'üncü Yargı ve Temel Haklar Faslı'nın gereklerini hızla tamamlayacağız. Bu fasıldaki siyasi blokajın derhal kaldırılmasını da AB'den isteyeceğiz. İkinci çabamız ise; hızla hayata geçireceğimiz 'yeni nesil kalkınma stratejimiz' olacak. Bu hem ülkemizi ferahlatacak hem de kalıcı refaha ulaşmanın önünü açacak. 'Karbonsuzlaşma Stratejisini ve Yeşil Mutabakatı' ekolojik krizin tüm muhataplarıyla beraber toplumsal uzlaşı yoluyla oluşturacağız" diye konuştu.

"13. Cumhurbaşkanı bilge bir insan olacak"

Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın 'kral' değil, 'kural' diyen bir Cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Öztrak, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı; devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek, bilge bir insan olacak. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı; 'Altılı Masa'nın belirleyeceği aday olacak" ifadelerini kullandı.

Öztrak soru üzerine, "Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz; ama nisanın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime, yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız" dedi.