CHP'den ''Devlet Bahçeli de İmralı'ya gitsin'' önerisi

Güncelleme:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DEM Parti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'komisyon İmralı ile görüşsün' çağrısına, "Devlet Bahçeli gidip görüşebilir. Biz gitmeyeceğiz" yanıtını verdi.

DEM Parti'nin TBMM'deki açılım komisyonunun eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşme için İmralı'ya gitmesini istemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Komisyon'un İmralı'ya gitmesi gerektiğine dair çağrısına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır çok konuşulacak bir yorum geldi.

TELE1 ekranlarına konuk olan CHP'li Başarır, CHP'nin İmralı'ya gitmeyeceğini belirterek, "Tüm komisyonu temsilen Devlet Bahçeli gidebilir. Biz gitmeyeceğiz. Devlet bey gidip baş başa görüşebilir. Sonra komisyona bilgi verebilir" dedi.

