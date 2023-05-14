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CHP'den flaş açıklama: ''Kılıçdaroğlu 51'i aştı!''

CHP'den flaş açıklama: ''Kılıçdaroğlu 51'i aştı!''
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Sevgili yurttaşlarımız ıslak imzalı tutanakları tek tek işliyoruz. Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir. Lütfen sandıklara sahip çıkalım, sakin olalım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'e konuşan Nazlıaka, CHP'nin elindeki ıslak imzalara dayanarak, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,5 oy oranıyla önde olduğunu belirterek "Her şey çok güzel olacak, sakin olalım" dedi.

Nazlıaka şunları söyledi:  "Biz ıslak imzalı tutanakları tek tek veri olarak işliyoruz ve şu anda bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 51,5 puanla öndedir. Dolayısıyla lütfen sandıklara sahip çıkmaya devam edelim, bu gece çok daha güzel haberler alacağız. Sakin olalım, sandıklarımıza sahip çıkalım, her şey çok güzel olacak."

Etiketler aylin nazlıaka kemal kılıçdaroğlu oylar oy oranları chp
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