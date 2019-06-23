CHP'den Hak-İş'e sert tepki !

31 Mayıs’ta Hak-İş İstanbul Temsilciliği’ne yapılan ziyarette Bolu Belediyesi’nden işten çıkarıldığı iddia edilen işçilerle ilgili konunun da gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada, “Hak-İş yetkililerine, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ilan ettiği üzere, hiç bir çalışanın siyasi tercihleri ya da farklı düşüncelerinden dolayı işten çıkarılamayacağı belirtilmiş ve tüm Türkiye’deki işçilerin -hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar- yasalarla koruma altına alınmış haklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları takip edeceğimizi belirtmiştik” denildi. Açıklamada, bu görüşmelerde taraflar arasında bir ön mutabakatın oluşmasının sağlandığına dikkat çekildi. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı, Hak-İş ile nihai bir sonuca varılamadığı ve işçilerin Bolu’dan Ankara’ya yürümeye başladıklarına işaret edilen açıklamada, Hak-İş yetkilileri ile yeniden görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, Hak-İş’in öncelikli talebi olan, işten çıkarılan 19 işçinin Bolu Belediyesi’ndeki işlerine geri dönmesi talebinin kabul edildiği vurgulandı. Görüşmelerde daha sonra o zamana dek gündemde olmayan Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nden çıkarılan 7 işçinin işlerine dönmesi ile ilgili yeni bir talep geldiği, bu talebin de Bayramiç Belediyesi tarafından kabul edildiği vurgulandı. Açıklamada, 20 Haziran günü Hak-İş’ten istifa eden işçilerin tekrar Hak-İş’e döndürülmesi talebi geldiği belirtilen açıklamada, “CHP, tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine asla karışmamıştır ve bundan sonra da karışmayacaktır.”

Açıklamada, üretilen bütün çözümlere karşın Hak-İş tarafından, yerine getirilmesi işçi haklarına aykırı niteliğe sahip yeni taleplerin şart olarak teklif edilmesinin esas meselenin işçilerin sorununu çözmekten uzaklığını ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.