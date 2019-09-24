CHP'den İller Bankası'na ve hükümete açık çağrı

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iklim krizinin önüne geçilebilmesi için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İktidar, bankalar ve finans kuruluşları da yerel yönetimlerin çabalarına destek olmak için elini taşın altına koymalı" dedi.

Yerelin iklim krizini önleyici projelerinin öncelikli desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Torun, "Geçen yüzyılda şehirlerin altyapı projelerini finanse etmek, buna kredi vermek gerekiyordu. Şimdi bunların yanında iklim krizine çözüm üretecek entegre ve kapsayıcı projeler desteklenmeli" ifadesini kullandı.

Torun, yaklaşan iklim kıyametinin önüne geçmek için tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "BM Genel Kurulu’nda bu yönde bir arayış var. Bizde de hükümete ve tüm kurumlara büyük görevler düşüyor. Kurumların geçen yüzyılın bilgisiyle düşünmeyi ve hareket etmeyi bırakması lazım" diye konuştu.

Yerelde karbon salımını azaltmak için atılacak adımların finansmanı kapsamında İller Bankası’nın uygun kredi vermesinin önemli olduğunu anlatan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkezi bütçeden yerel yönetimlere sadece bu alanda kullanması için mutlaka daha fazla kaynak ayrılmalı. İklim krizinin çözümü için de gündelik çevreyi temiz tutma, çöpleri toplama, plastik torbadan vazgeçme, geri dönüşüm konusunda titiz davranma’ gibi uygulamaların ötesine geçmek gerekiyor. Yerel yönetimlerin özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği uygulamaları teşvik edilmeli.”

Torun, "Eğer iklim krizine karşı ise Erdoğan’dan biz BM’de bunları dile getirmesini bekleriz" şeklinde konuştu.





