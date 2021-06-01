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CHP'den Meclis Başkanı Şentop'un '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklamasına tepki

CHP'den Meclis Başkanı Şentop'un '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklamasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den '10 bin dolar alan siyasetçi' tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"Milletvekillerini töhmet altında bırakamazsınız" diyerek Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a seslenene CHP'li Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

" “Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi” iddiası ortaya atılıyor.

Meclis başkanı "banane" diyor.

Meclis Başkanlığı bu iddialara sessiz kalamaz.

Milletvekillerini töhmet altında bırakamaz.

Sessiz kalmak suçun üstünü örtmek demektir!"

Etiketler chp 10 bin dolar şentop tbmm
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