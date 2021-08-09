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CHP'den ''Mehmet Şimşek'' iddiasına yanıt

CHP'den ''Mehmet Şimşek'' iddiasına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için eski Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştükleri iddiasına ''Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok'' diye yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddialarına basın toplantısında yanıt verdi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddia için “Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.” dedi.

Faik Öztrak şunları kaydetti:

“İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.”

NE OLMUŞTU?

CNN Türk Masası adlı programa konuk olan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğünü söylemişti. Daşdemir söz konusu iddianın "bir duyum" olduğunu belirtmişti.

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Etiketler chp mehmet şimşek cumhurbaşkanlığı
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