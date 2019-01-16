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  4. 16 Ocak 2019 13:51

CHP'den sahte seçmenler için harekete geçti

CHP Adalar İlçe Başkanlığı, bölgelerinde tespit ettikleri 714 kişinin kütükten silinmesi için dilekçe verdi.

CHP'den sahte seçmenler için harekete geçti
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Yerel seçimlerde, ikamet etmedikleri ilçelerde oy kullanacağı ortaya çıkan sahte seçmenlere karşı verilen mücadele sürüyor.

CHP Adalar İlçe Başkanlığı, kendi bölgelerinde ikamet etmediklerini tespit ettikleri 714 kişinin seçmen listesinden silinmesi için İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

Heybeliada Mahallesi'nde 143, Maden Mahallesi'nde 321, Nizam Mahallesi'nde 215, Sedefadası'nda ise 35 kişinin ikamet etmediğini belgeleyen başkanlık, durum tespitini içeren evrakları ilgili kurullara dilekçeyle teslim etti.

HALK TV'ye konuya ilişkin bilgi veren Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, "Sahte ve yerleştirilen seçmenlere karşı mücadelemiz sürüyor. Adalar'da oturmadıkları halde ikametleri burada gösterilen 714 kişiyi tespit ettik. Mülk sahipleri ile de irtibata geçerek itirazda bulunmalarını sağladık. Sonuçlar 19 Ocak'ta belli olacak. Adalar'da seçmen mühendisliği yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan, CHP'nin diğer il ve ilçe örgütlerinin de sahte seçmen listeleri üzerinde çalışma yaparak 17 Ocak'a kadar itirazları gerçekleştireceği öğrenildi.
 

sahte seçmen , chp , itiraz , yerel seçim
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