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CHP'den tarihi çağrı: ''Karşılıksız çeke hapis cezasını kaldırın!''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, borçlu esnafın maliyeti nedeniyle konkordat ilan edemediğini belirterek "Çekte hapis cezası kalksın. Erteleme sonuç vermedi. CHP olarak onların yanındayız. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalan vatandaşlarla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 250 bin esnafın karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girebileceğini söyleyen Başarır, çeklerin, salgın döneminde esnafa yeterince destek verilmemesi ve ekonomik kriz nedeniyle ödenemediğini söyledi. 

"BENİM VİCDANIM RAHAT DEĞİL"

Aileleri de hesap edildiğinde 1,5 milyon kişinin bu düzenlemeden olumsuz yönde etkilediğini anlatan Başarır "Salgın sürecinde tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı'nın vicdanı, bu insanlar cezaevine girerken rahat mı olacak? Benim vicdanım rahat değil. Çünkü bu, onların suçu değil. Bakın, 260 tane çekini ödemiş, 10 çeki ödememiş, 5 yıl cezaevine girecek." diye konuştu.

"ERTELEME SONUÇ VERMEDİ"

Başarır, borçlu esnafın maliyeti nedeniyle konkordato da ilan edemediğine belirterek "Çekte hapis cezası kalksın. Erteleme sonuç vermedi. CHP olarak onların yanındayız.

Adalet istiyoruz. Özellikle pandemi tedbirlerinde esnafa ve çiftçiye görünürde bazı haklar veriliyorsa, bu insanlara da hak verilsin. Getirecekleri ilk yasaya imzamızı atacağız. Karşılıksız çekten dolayı hiçbir vatandaşımız tutuklanmasın" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler Ali Mahir Başarır karşılıksız çek chp esnaf ak parti
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