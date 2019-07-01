CHP'li Ahmet Akın: ''Sivas katliamı insanlık suçudur''

2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli katliamında hayatını kaybedenler anılıyor. CHP’li Ahmet Akın, 2 Temmuz katliamında şair, yazar, sanatçı, aydın 35 insanımızı yitirmenin acısını 26 yıldır toplum olarak yaşadıklarını ifade etti. Ahmet Akın, şöyle devam etti:

“Sivas’ta yaşanan bu acıdan toplum olarak çok önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Sivas katliamının yüreklerde bıraktığı acı hala canlılığını koruyor. Sivas katliamı davası sürecinde yaşanan hukuksuzluklar milletimizin adalete inancını sarsmış ve milletimizin vicdanlarını yaralamıştır. Madımak’ta yaşanan olaylar insanlık suçudur. İnsanlık, bu suçu işleyenleri ve örtbas etmeye çalışarak adalete inancı yok edenleri asla ama asla affetmeyecektir.

Bizler birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile Cumhuriyetimize sahip çıkacak, bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için birbirimize daha çok sarılacağız.

26 yıl önce Sivas katliamında yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyor ve yakınlarını yitirmiş olanların hiç dinmeyen acılarını paylaşıyorum.”