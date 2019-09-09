CHP'li Başkan'dan indirim müjdesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eylül 2019 Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlık yaptığı mecliste ilk sözü alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin kuruluş yıldönümünü kutladı ve İzmir'in kurtuluş tarihiyle aynı güne denk gelmesinin maneviyatı artırdığına değindi.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin de hayırlı olmasını dileyen Başkan Zeydan Karalar, ailelerle birlikte sezonun ilk günü öğrencileri, belediyeye ait otobüs ve metro aracılığıyla ücretsiz taşıdıklarını açıkladı.

Anız yakılması konusundaki endişelerini de dile getiren Başkan Zeydan Karalar, anız yakılmasının zarlarını anlattı ve bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ADANALININ PARASI KORUNUYOR

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Arslan ve AK Parti Grup Sözcüsü Ozan Gülaçtı'nın bazı konulardaki eleştirilerine yanıt veren Zeydan Karalar, “Yedigöze Barajı'ndan su getirmesi için bizden önceki yönetimin hazırladığı projenin yüzde 20'si 311 milyon lirayla yapılmış. Aynı projeye devam etmemiz halinde bize 1.6 milyar liraya mal olacaktı. Oysa biz yeni bir projeyle, aynı işi 285 milyon liraya bitecek şekilde planlıyoruz. Halkın parasını koruyoruz. Kozan, Ceyhan, Yumurtalık dahil, ilçelerin 163 köyüne bu projeyle su gidecek. Hem de daha önce planlanandan çok daha ucuza” diyerek, Adanalının parasını korumanın önemine değindi.

EĞİTİM MERKEZLERİ DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİLECEK

Eğitim merkezlerinde tespit ettikleri sorunlarla ilgili savcılığın da soruşturma başlattığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi gibi yerlerde, sorunların görülebileceği bir mekanizma oluşturmak gerek. Belediye Başkanı öyle bir yapı kurmalı ki, kötü niyetli işler yapmaya kalkışanlar, buna yeltendiklerinde ortaya çıksın. Basın toplantısında açıkladığımız 10 maddenin 7'siyle ilgili hukuka başvurduk. Biz iftira atmışsak hukuk bunun gereğini yapar. Yok tespitlerimizi ve açıkladıklarımızı doğru bulursa, bunun da gereğini yapar” dedi.

Gençlik merkezleriyle ilgili tasarruflarında son derece samimi olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, 2 yıllık süreçte sahte diplomayla işe alındığı tespit edilen 26 şahısla ilgili, geçmişte gerekenin yapılmadığını kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “17 Gençlik Merkezi'nde öğrenim gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin, 2018-2019 döneminde 4 yıllık okula girme oranı yüzde 21. Bu düşük bir başarı oranı. Biz buradan eğitim alan öğrencilerimizin mağdur olmaması için internet üzerinden eğitime devam edeceğiz. Yeni bir düzenleme yapıyoruz ve bunların daha sağlıklı, başarı oranı daha yüksek şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız.”

SUYA YÜZDE 20 İNDİRİM

Suya indirim yapılmadığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Ortak hedefimiz Adana. Ben suya yüzde 10'luk dilimler halinde 3 kademede indirim yapacağımızı söyledim. Fakat mecliste tek kalemde yüzde 30 yapmamız istendi.

Her şeye zam gelmesine, maliyetlerin artmasına ve enflasyonun yüzde 22 olmasına rağmen biz suya indirimi kademeli olarak yapacağımızı açıkladık. Sözümüzü tutacağız fakat tek kalemde yüzde 30 indirim yapmak ASKİ'ye sorun yaşatır. Meclis realiteyi biliyor.”

Konuyla ilgili söylenenlerin ardından yaşanan görüş alışverişi sonucunda, Adanalıların menfaatini her türlü sorunun önünde gören Başkan Zeydan Karalar, suya ilk etapta yüzde 20 indirim yapılmasıyla ilgili beyanda bulundu. Meclis üyeleri Başkan Zeydan Karalar'a destek verdi.