CHP'li belediyelerin koronavirüs önlemleri açıklandı

Genel Başkan Yardımcısı Torun’un açıklamaları şöyle:

“Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi ile mücadele içerisindeyiz.Yeni tip korona virüs olarak adlandırılan bu covid-19 salgınına karşı insanlık olarak ciddi bir sınav veriyoruz.

Hepimizin bildiği üzere bu salgına karşı her ülke kendi politikasını geliştirmekte ve kendi pandemi planını yürütmeye çalışmaktadır.

Ülkemizde de sağlık bakanlığının kurmuş olduğu Bilim Kurulu’nun almış olduğu önlemler sayesinde, virüsün ülkemize girmesi bir müddet geciktirilmiştir. Bu sayede dünyadaki diğer örnekler incelenmiş ve gerekli dersler umuyoruz ki çıkartılmıştır.

Bu zor günlerde kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü şekilde ortak hareket etmesi önemlidir. Ülkemizin her şehrinde ortaya çıkan vakalara karşı her vatandaşımızın eşit hizmet kalitesine ulaşabilmesi önemlidir.

Bu Covid-19 salgını konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler daha salgın ülkemize girmeden çalışmalara başladık. Özellikle vatandaşlarımızın ortak ve yoğun kullanımında olan merkezi alanların, toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemlerinin arttırılması ve sürekliliğin sağlanması, ayrıca virüs konusunda bilgilendirmelerin belediyelerimizce yapılmasına dair yazılar yazılmıştır.

Sürecin ilerlemesi, ülkemizde de vakanın görülmesinin ardından bu tedbirler çeşitlendirilmiş ve arttırılmıştır. İlerleyen günlerde de salgının durumuna göre yine güncellenecektir.

Salgınla mücadele konusunda belediyelerimiz başarılı bir sınav vermektedir. Önceden almış oldukları tedbirler sayesinde kentlerinde yaşayan vatandaşlarımıza güven vermişlerdir. Hatta belediyelerimizin bir çok uygulaması diğer belediyelere ve merkezi hükümete de yol gösterici olmuştur.

Bu hususta Belediyelerimizin yapmış olduğu bazı uygulamalara örnek verecek olursak,

Virüsten korunma hakkında bilgilendirici görseller ve broşürler hazırlanmış, bunları merkezi alanlarda ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Toplu taşıma araçları ve durakları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun kullanımın olan kamusal alanlar, okullar, camiler, parklar, meydanlar, kamu kurumları, hastaneler vb alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından belediyelerimiz borçtan ötürü su kesme işlemlerini en az 2 ay süre ile ertelemiş ve daha önceden vatandaşlarımızın kesilen suları bağlamaya başlamışlardır. (bildiğiniz üzere bakanlık daha sonradan böyle bir uygulama yaptı)

Özellikle medikal malzeme ve kolonya fiyatları konusunda yaşanabilecek fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önleyebilmek adına zabıta ekiplerini görevlendirmişler denetimleri arttırmışlardır.

Hükümetin örgün eğitime evden devam edilmesi kararının ardından, 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler, hamile, yaşlı ve kronik hastalığı olan belediye personelleri idari izinli sayılmışlardır. (yine ilgili bakanlıkça daha sonra bu risk grupları tüm kamuda idari izinli sayıldı)

Belediyelerimizin organize ettiği tüm etkinlikler, meslek edindirme kursları, müzeler, kütüphaneler vb. hizmetler ertelenmiştir.

Krizden etkilenen esnafımızın kira ödemeleri ilk etapta 2 ay süreyle ertelenmiştir.

65 yaş üstü vatandaşlarımızı evde tutabilmek adına gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmış, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanma oranının düşmediği belediyelerimiz, 65 yaş kartlarını iptal etmeye başlamışlardır. (diğer partili belediyeler de benzer uygulamalar geliştirdiler)

Tüm sağlık çalışanlarımız toplu taşıma araçları ve belediyelere ait otoparklardan ücretsiz yararlanmaya başlamışlardır. (ulaştırma bakanlığı izmir, ankara ve istanbulda tcddye ait demir yolu ulaşımını daha sonra sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hale getiridi)

Merkezi alanlarda kurulan hizmet noktalarında ve belediye binalarına gelen vatandaşlarımızın sterilizasyon işlemleri, ateş ölçme işlemleri yapılmıştır.

Özelikle hizmetlerin aksamaması adına bazı birimlerde vardiyalı sisteme geçilmiştir.

Kriz masaları oluşturulmuş olup, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sorunlara karşı şimdiden planlama yapılmaktadır.

Risk gurubunda olan vatandaşlarımıza bazı belediyelerimiz hijyen malzemesi dağıtmaya başlamışlardır.

Evsiz vatandaşlarımıza yönelik hijyen, barınma, gıda gibi destekler verilmeye başlanmıştır.

Evde bakım hizmetleri sıklaştırılmış, başta 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere kontrolleri artırılmıştır.

Lokanta ve kafelerin kapatılması nedeniyle STK’lar ile iş birliği yapılarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı arttırılmıştır.

Bazı belediyelerimiz ise kendi meslek edindirme kurs atölyelerinde maske üretimine başlamışlardır.

Bu ve bunun gibi bir çok önlem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde uygulanmaktadır ve uygulanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz durum tüm toplum olarak savaş vermemiz gereken bir durumdur. Bu salgına karşı verdiğimiz savaşın bir ayağını devlet diğer ayağını vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

Devlet gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerde gerekli önlemleri almaktadır ve almaya devam edecektir. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyorum. Hükümetin de gerek Ekonomi masamızın gerekse Genel Başkanımız dün açıklamış olduğu programları ivedilikle uygulamaya sokması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ise yapması gereken şey çok basittir, acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz.”

