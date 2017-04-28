CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı o soruya çok öfkelendi

CHP’li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, sahildeki 30 dönümlük araziye rezidans, otel ve iş merkezi yaptırmaya hazırlanıyor. Yıllardır devam eden süreçte sona gelindi. Belediye ihaleyi yaptı, şimdi sonbaharda kazma vurulmaya hazırlanılıyor.

İhaleyi Katar, Suudi Arabistan ve Yemen’li ortaklarıyla alan Demir İnşaat, Belediye’ye de yakın bir firma. Tartışma hem bu firma üzerinden sürüyor hem de arazinin halkın kullanımına açılması yerine inşaat alanına çevirilmesi üzerine. CHP’li Belediye Başkanı Hasan Akgün ise bir bardak suda fırtına koparıldığı kanaatinde.

"AYNEN BÖYLE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Akgün, Oğhan’ın “Satmasanız olmuyor mu” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Satmasam olmuyordu. Ben belediye başkanıyım halkın önüne çıktığım zaman onlara projelerimi anlatırım, onların arkasında dururum, halk da bana oy verir. Bu haberleri yapan 3 kişinin değil, Büyükçekmece halkının isteğine göre biz hizmetlerimizi yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da aynen böyle yapmaya devam edeceğiz. Halk bunun yapılmasını istemeseydi, bizi bugüne kadar desteklemezdi. Amaç bağcıyı dövmekse benim sizinle ve hiçbir basınla işim olmaz. Ama amaç üzüm yemekse size anlatırım. Bizi hedef alan 3-5 tane özel muhalifin yalanlarına dolanlarına cevap vermek meselesiyse, Hasan Akgün bunlara cevap vermez, başkalarına gidecekler. ‘Hasan Akgün yeşil sahayı, parkı sattı’ diyen ahlaksızdır. Burasını İstanbul’un bir cazibe merkezi yapacağım. Vatandaş bizden hizmet istiyor. Burayı mezbelelikten kurtardım. Yeşil alan falan bahane, gelsinler vereyim ben onlara yeşil alan. Burası değerli bir yer olmasa ben buraya otel, motel yapar mıyım? Mesire yeri değerli yer olmaz, değerli yer otel yeri olur, ticaret yeri olur. Mesire yeri ticaret alanı yapılamayacak yerler olur. Büyükçekmece’den Çatalca’ya kadar mesire yeri çok oraya gitsinler.”

“EN UFAK BİR TEREDDÜTÜMÜZ YOK”

Albatros Parkı’nı alan inşaat firmasıyla, belediyenin ilişkileri de sorgulanan konular arasında. Hasan Akgün konuyla ilgili “Büyükçekmece Basketbol Takımı’nın Kulüp Başkanı benim. Bölgemizde büyük çaplı inşaatlar yapan Demir İnşaat geçen sene takımımızın sponsoruydu. ‘Demir İnşaat geldi burayı aldı, zaten belediyenin sponsoruydu’ diye yazıp çizeceklerdir, varsın yazsınlar çizsinler. En ufak bir tereddüt ve endişemiz yok, her şeyimiz açık” dedi.

CHP’li Belediye Başkanı “Halk istiyor” diyorsunuz, neden halka sormuyorsunuz” sorusu üzerine

“Ben halkıma sordum, 5 defa bana sandıkta, ‘yürü, arkanızdayız’ dediler. Bundan başka daha halka sorulur mu? Benim cevaplarım bundan ibarettir, dedikoduyla işim yok, güle güle” dedi ve yayını terketti.

“GENEL MERKEZİ HABERDAR ETTİK”

Hasan Akgün canlı yayında milletvekilleri Eren Erdem ve Ali Şeker’in de kandırıldığını söyledi. Akgün’ün kandırıldı dediği CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise “Belediye’nin adına satışın kayıtlı olması, oradaki güzelim ağaçların olmadığı anlamına gelmiyor. Burada daha önceden günübirlik turistik mesire alanıydı. Vatandaşlar olarak talebimiz, burasının kamunun ortak alanı olarak kalması, belediye değerlendirip halkın kullanımına açabilir. Buranın değerli bir yer olması, halkın yararlanmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Ali Şeker de konunun halk oylamasıyla halkın kararına bırakılması gerektiğini söyledi. “Peki bu uzlaşmazlık konusunda genel merkez ne düşünüyor” sorusuna Şeker “Durumdan genel merkezi haberdar ettik. Bu konuyu partinin yetkili organlarına ilettik. ‘Bölgede vatandaşların bu konuyla ilgili sıkıntısı olduğunu, oranın kamu elinde kalıp, halkın kullanımına açılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Orada yeteri kadar rezidanslar, oteller var. Yeteri kadar betona boğuldu, bizim ihtiyacımız olan ağaçlık, koruluk alanlar ve bunları da korumalıyız diye düşünüyorum” diye yanıt verdi.

“KILIÇDAROĞLU ‘GELECEĞİM’ DEDİ GELMEDİ”

Albatros Parkı’nın satılmasına karşı çıkan Diren Büyükçekmece Platformu Sözcüsü Dursun Karakuş da “Belediye başkanının maalesef olayın başından beri tavrı aynı şekilde. Amacı direnişe destek veren arkadaşları yalnızlaştırmak ve işi küçük kasaba siyasetinin içine çekmeye çalışmak. Onların derdi ağaç değil, benim koltuğum benzeri sözler üzerinden yürüyor. Gerçek bu değil. Yıllardır bu alanın yeşil alan olması için mücadele ediyoruz. Bu gücü ve morali de geziden aldık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konudan bizzat haberi var. Hatta Ali Şeker ve muhtarımız randevu alıp Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünde ‘Ben işin böyle olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle geleceğim’ dedi ama gelmedi. Bir basiretsizlik var” dedi.

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