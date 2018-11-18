CHP'li milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçiren ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören Bircan (59), bu sabah vefat etti.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bircan'ın vefat haberini CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş, Twitter'dan "CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz ERDİN BİRCAN'ı saat 09.15'te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak" paylaşımını yaptı.

Bircan, 30 Temmuz'da parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. CHP milletvekili, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Bircan, 24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya girmişti.

KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajında, "Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

MUHARREM İNCE: ÇOK ÜZGÜNÜM

CHP Yalova eski Milletvekilli Muharrem İnce, Erdin Bircan'ın ölümünün ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne gitti. Burada yakınlarına başsağlığı dileyen İnce, çıkışta açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, "Bekledik, bir umut dedik, inşallah kurtulacak dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu.

İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.

Politika Gazetesi'nde çalıştı.

1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilikler yaptı.

Ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.

Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.

Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir