CHP'li Özgür Özel: Yarınlara iyi haberlerle uyanacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li ilçe belediyelerinde işçilerin greve başlaması ve sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Özel, işçilerin mücadelelerinin tamamen haklı olduğunu belirtirken müzakerelerin sürdüğünü ifade edip "Umuyorum ki; Yarınlara iyi haberlerle uyanacağız.." dedi. Özel, grevler üzerinden CHP'yi hedef alan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya da "Sizin belediyelerde grev olmaz. Velev ki oldu, reisiniz grevi erteler. İşçinin hak arayabilmesi eksikliğimiz değil gururumuzdur" diyerek yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin tıkanması ve bunun sonrasında işçilerin greve başlamasının ardından çıkan tartışmalara ilişkin Ekonomist Emin Çapa'nın sorusu üzerine açıklama yaptı.