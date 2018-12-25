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  4. 25 Aralık 2018 23:36

CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Gücün yetiyorsa...''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Gücün yetiyorsa...''
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaşanan tartışma üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaşanan tartışma üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Özel, "Hodri meydan, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz" dedi.

CHP'li Özel, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Bunlar kalkıp da kabinemizin Milli Savunma Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza…" sözlerini eleştirdi.

Erdoğan ve bakanların bütçe görüşmelerinde parlamentoyu işlevsiz kılmaya çalışmasına rağmen parlamentonun ilgi odağı olduğunu savunan Özel, "CHP'nin yaptığı muhalefetten son derece rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Senden korkmuyoruz, senin tavrından dolayı bir adım da geride durmuyoruz" diye konuştu. 

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya değinen Özel, "Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından 1 saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı. Sanatçılar apar topar sorgulandı. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.

'AKAR'IN İÇİNDEN ÇIKAMADIKLARI, SÖYLEDİKLERİ SUÇ'

Erdoğan'ın, susturamadıklarına, sindiremediklerine karşı yargıyı harekete geçirmeye çalıştığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hodri meydan. Halep oradaysa arşın burada. Söylediklerimizin hangisinde hakaret var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur. Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Neden rahatsız oldun? Biz dedik ki Hulusi Akar, silah arkadaşlarının yanına gitmedi. O da 'gittim' dedi. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi 'Görev yerin bizim hapishaneydi. Bir tek oraya geldin, diğer 5'ine gitmedin' dedi. Hulusi Akar, ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor. Atatürk'e 'firavun' diyen Nevzat Pakdil'i, yaptığı açılışa davet etmiş, sarıla sarıla doyamadı."

Akar ile girdiği diyalog nedeniyle, Erdoğan'ın kendisi hakkındaki 'önce tazminat, sonra ceza' sözlerini hatırlatan Özel, "Hodri meydan. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz. Biz korkarsak senin karşında, Türkiye diz çöker. Biz de ayaktayız, Türkiye de ayakta. Sana meydan okuyoruz" dedi.

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