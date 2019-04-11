CHP'li Öztrak: ''İktidar yeni senaryosunu devreye soktu''

Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Önce AK Parti'nin İstanbul il başkanlığında Binali Yıldırım, bakanlarla toplantı yaptı. Normalde kendisi İBB başkan adayı. Tarafsız olması gereken aday, AKP İl Binası'nda ne toplantısı yapıyor?

Yüzde 49 oy, İBB tarihinde rekor. Bundan daha yüksek oy alan yok. AA'nın ağır manipülasyon yaptığı ilk 5 saatin dışında İmamoğlu bu yarışı hep önde götürdü.

Aslında 1 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiklerini anlamıştı ve kazandıkları belediye sayısına İstanbul’u sokmamıştı. Ama Dolmabahçe’deki bu toplantıdan sonra bir kumpasın düğmesine basıldı. Hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı’nın mülkiye müfettişleri, ilçe seçim kurulundan Büyükçekmece’deki kesinleşmiş seçmen kayıtlarını istedi.

AKP YSK temsilcisi AKP Genel Başkanı ile devamlı görüşüyor. Bizim seçim kurulu temsilcimiz partideki seçimdeki hukuktan sorumlu genel başkan yardımcımızla konuşuyor.

İktidar partisi bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi, devletin adalet bakanı herkes yardımcı oluyor. Bu ne biçim adaletli seçim, bunu anlamak mümkün değil.

Büyükçekmecede azalarak da olsa polisler dolaşıyor. YSK da AKP'nin Büyükçekmece talebini yoğunluk nedeniyle 2 gündür görüşmüyor. Bakalım bugün görüşecekler mi? Tablo son derece açık. AKP İstanbul'da kaybettiği seçimi FETÖ kumpası ile masada kazanmak için uğraşıyor.

Elimizde trajikomik dilekçeler var. Bu tutanaklarda neler yokki . 14 yaşındaki çocukla tutanak imzalatmaya çalışmışlar. Bir şeyler imzalatıyorlar. Vatandaş korkuyor imzalıyor. Tutanak örnekleri vatandaşlara verilmiyor. Ne toplanmaya çalışılıyor insanlar anlamıyor.

Aslında bunu yapan polisler hayatlarından hiç memnun değiller. Dün basın toplantısı yapmadım. Polis teşkilatının kuruluş yıldönümüydü dün. Polislerin kuruluş yıldönümünü ben de kutluyorum. 3600 ek göstergenin takipçisi olacağımızı iktidar tarafından açıklanan reform düzenlemenin için de bunu görmediğimizi bunu paylaşmak istiyorum. EYT hiç yok.

Peki ne hedefleniyor? Bu tutanaklarla itirazlarla seçimlerin sonuçlarını etkileyecek kadar taşıma seçmen var diyecekler.

YSK'nın bundan önce almış olduğu kararlar var. Ben bu defa hataya düşmemelerini bekliyorum.

ALBAYRAK'IN AÇIKLADIĞI PLAN

Ülkenin hala bir kalkınma planı yoktur. Anayasa'da olduğu halde yoktur.

YSK'NIN KHK KARARI



'Seçime girebilir' diyorsunuz, mazbata vermiyorsunuz. İkinciye mazbata veriyorsunuz. Bunu milli iradeninin cidde şekilde sakatlanması olarak görürüm.