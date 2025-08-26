  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı''

CHP'li vekilden dikkat çeken itiraf: ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı''

CHP'li vekilden dikkat çeken itiraf: ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı''
Güncelleme:

CHP'li vekil Veli Ağbaba, CHP'nin mitinglerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Ağbaba, eskiden başka illerden mitinglere servis taşımacılığı yapıldığını ancak Özgür Özel'in genel başkan seçildikten sonra bunu yasakladığını belirtti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Ayrıntıları aynı isimli Youtube kanalından aktardan Fatih Altaylı, Ağbaba'ya mitinglere ilişkin sorular yönelttiğini, "Mitinglere kaç kişi taşıyorsunuz ya da taşıyor musunuz?" sorusunu sorduğunu söyledi.

Ağbaba ise bu soruya, "Eskiden taşırdık. Miting öncesi yakın illerin teşkilatları; otobüs, minibüs tutar vatandaşları getirirdi. Zor iştir. Hele muhalefet partisiysen pek işe yaramazdı. Özgür Bey genel başkan olunca bunu yasakladı. Kendimizi kandırmak olarak gördü. Artık taşımak yok" yanıtını verdi.

Ağbaba, şu an yalnızca kentin ilçelerinden minibüs kalktığını söyledi.

MİTİNGLERDE BU SORULAR SORULUYOR

Ağbaba, ayrıca miting kapsamında CHP'nin anket gerçekleştirdiğini ve mitinglere katılanların yüzde 95'inin yerel halk olduğunu aktardı.

Öte yandan ankette mitinge katılanlara, "Hangi ilde, ilçede yaşıyorsunuz?", "Ailede kaç kişi var?", "Son seçimde hangi partiye oy verdiniz?", "Mitinge niye geldiniz?", "Özgür Özel'in en beğendiğiniz vaadi ya da eleştirisi ne oldu?" gibi sorular sorulduğu belirtildi.

text-ad
Etiketler CHP miting veli ağbaba özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma! İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi İstanbul'da bir özel hastane daha el değiştirdi Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi
Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında skandal taciz iddiası! Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var