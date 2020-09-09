CHP’nin 97. yıl kutlamalarına pandemi önlemi

CHP’nin 97. kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle sıkı önlemler altında kutlanacak.

Bu kapsamda Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, bugün 09.30’da Anıtkabir’de CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve partinin ikinci genel başkanı İsmet İnönü’nün mezarına çelenk bırakacak.

Kılıçdaroğlu saat 11.30’da ise CHP’nin, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya gelecek, Bu görüşme sosyal medya ve televizyonlardan yayınlanacak.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’nin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yıl dönümünün pandemi koşullarına uygun biçimde büyük bir coşkuyla kutlanacağı” kaydedildi.

CHP yönetimi, daha önce Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü etkinliğinin ve partideki tüm yüzyüze toplantıların iptal edilmesine karar vermişti.

