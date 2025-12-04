  1. Anasayfa
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti
Güncelleme:

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ilk seçimde aday olamaması durumunda CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için kimi aday göstereceği merak konusuyken yapılan son anket sonuçları ortaya çıktı. Ankette CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin de olması herkesi şaşırttı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk hali sürerken İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istendiği İBB iddianamesi de CHP'de "ya Ekrem İmamoğlu aday olamazsa" tartışmalarını başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel her açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin halen geçerli Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtse de CHP kulisleri "alternatif Cumhurbaşkanı adayı"nın ismini tartışmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Saros Araştırma tarafından yapılan ve "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı"  sorusunun sorulduğu son anket sonuçları da açıklandı.

Saros Araştırma tarafından 6 bin 894 kişiyle yapılan son ankette Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ikinci sırada kalırken, adaylar arasında CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı görüldü.

İşte Saros'un anketinin sonuçları:

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?

-Yüzde 43.4 - Mansur Yavaş
-Yüzde 21.7 - Ekrem İmamoğlu
-Yüzde 18.9 - Özgür Özel
-Yüzde 16.0 - Kemal Kılıçdaroğlu

