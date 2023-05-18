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CHP'nin Malatya'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

CHP'nin Malatya'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklere tepkiler devam ederken; siyasi partileri itirazlarını sürdürüyor.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ
CHP temsilcilerinin, tutanakların sisteme yanlış girilmesi, Millet İttifakı'na verilen oyların ortak yazılmaması, sandık kurullarının tutanakları doğru tutmaması gibi çeşitli gerekçelerle yaptığı itirazlarını İl Seçim Kurulu değerlendirdi.

Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazlarını reddetti.

Etiketler seçim sonuç malatya itiraz
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