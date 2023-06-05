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CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

CHP'nin yeni A Takımı belli oldu
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Kurultay sürecinin başlamasına karar verilen CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısında CHP'nin yeni A Takımı belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'n’de seçim sonrası başlayan değişim süreci kapsamında yapılan MYK toplantısında tüm MYK üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu.

Ardından CHP Genel Merkezi’nde toplanan Parti Meclisi’nde kurultay kararı alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP MYK toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, CHP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi.

CHP’nin A Takımı olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.

Yeni üyeler şöyle:

1. Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri 

 2. Ahmet Akın: Yerel Yönetimler 

 3. Aylin Yaman: Sosyal Politikalar 

 4. Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

 5. Bülent Kuşoğlu: idari ve mali işler 

 6. Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

 7. Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi 

 8. Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü 

 9. Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları 

 10. Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri 

 11. Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter 

 12. Semra Dinçer: Doğa Hakları 

 13. Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme 

 14. Yunus Emre: Bilim - Yönetim Ve Kültür Platformu 

 15. Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

 

Etiketler chp myk kurultay toplantı kemal kılıçdaroğlu
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