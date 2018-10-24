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  4. 24 Ekim 2018 15:45

CHP'nin yerel seçim için 105 adayı belli oldu

CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkanı adaylarını belirledi.

CHP'nin yerel seçim için 105 adayı belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından 105 belediye başkan adayı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Bu 105 adayın ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden, tek adayın öne çıktığı illerde ve örgütün üzerinde uzlaştığı isimler olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemek için yetki istemediği belirtilirken genel başkanın önerisinin Parti Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Ön seçim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

İŞTE O İSİMLER

 

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