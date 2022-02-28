AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz." dedi. Bu açıklama sonrası herkesin aklında aynı soru var : Çocuk tacizcisi eski milletvekili kim ?

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk tacizcisi eski vekil, eski bakan ve eski başbakanın AKP'ye faydasının olmayacağını ifade etti. Şamil Tayyar isim vermeden yazdığı mesajında, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir." ifadelerini kullandı.