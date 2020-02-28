''Çocukların sıkıştıkları bilgisini Savunma Bakanı'na ilettim''

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan saldırının ardından Türkiye şehit haberlerine kilitlenmişten Habertürk TV canlı yayınının konuğu olan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce Türk askerlerinin bölgede sıkıştığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ilettiklerini açıkladı.

HaberTürk'te canlı yayın programında konuşan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, TSK'nın saldırıyı ön görecek askeri yeterliliğe sahip olduğunu belirterek, "Bana dün gelen bir bilgide çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı'na ilettim. Bir hava saldırısı bekleniyordu demek ki. Hava kuvvetlerimizin buna dair bilgisinin olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.