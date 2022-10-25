Cumhur İttifakı'nda çatlak! Bahçeli'den AK Partili Mahir Ünal'a sert sözler

Cumhuriyeti ve Harf Devrimi'ni hedef alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhur İttifakı'nda kriz yarattı. MHP lideri Bahçeli, isim vermeden Ünal'a tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyeti ve Harf Devrimi'ni hedef alan ifadeler kullanmıştı. Bahçeli konuşmasında isim vermeden AK Partili Ünal'ın ifadelerine ilişkin "Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler..." dedi.

Bahçeli'nin Mahir Ünal'ı hedef alan açıklaması şöyle:



"Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir.

Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 14 Ekim 1925’te İzmir’de yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet’in milletin kendi istek ve arzusu ile oluştuğunu söylemişti.

Hatta Samsun’dan Sadarete gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda, “Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için çalışacaktır.” demek suretiyle milli iradeye dayanarak milletin kaderini çizmişti."