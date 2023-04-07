Cumhur İttifakı'nda kriz! MHP, Erdoğan'ı dinlemedi

Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR ile aynı listeden seçimlere girmeyen MHP, milletvekili listesini YSK’ya sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), lideri Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından, aday listesini kamuoyuna açıkladı.

Listenin açıklanmasının ardından MHP genel kurulu listeyi YSK’ya teslim etti. Aday listesini teslim etmek üzere YSK’ya gelen isimler arasında Semih Yalçın ve Fethi Yıldız yer aldı.

MHP'li Yıldız, YSK'de yaptığı açıklamada, "600 adayımız arasında 510 erkek, 90'ı kadın adayımızdır. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştu.45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş grubunda da 117 adayımız vardır" bilgisini paylaştı.

Yıldız, şöyle devam etti: "16 engelli de listelerde yer almıştı. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış doktora derecelidir. Yüzde 30'u lise ve dengi okullardır."

NE OLMUŞTU?

AK Parti, MHP ve BBP’nin ortaklık yaptığı Cumhur İttifakı’na Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımayan HÜDA-PAR ve 6284 Sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi de eklenmişti.

İttifakın son halini almasıyla seçime nasıl girileceği tartışmaları çıkmış, MHP’nin son seçimlerde milletvekili çıkaramadığı 51 ilde AK Parti’nin listelerinden seçime girebileceği iddia edilmişti.

Daha sonra ise Yeniden Refah Partisi ve Büyük birlik Partisi seçimlere kendi listeleri ve logolarıyla bağımsız gireceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan bir açıklamada yapmıştı. Bu açıklama ‘Bahçeli isyan etti’ olarak değerlendirilmişti.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan 4 partiden 2’si olan; Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği…

Milliyetçi Hareket Partisi’ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, fitne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur”

Bahçeli bu sözlerinin üzerine YRP ve BBP’ye ‘sitem’ ederek, “Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır” kullanmış ve MHP’nin seçimlere kendi listeleriyle gireceğini açıklamıştı.

MHP kanadında bunlar yaşanırken BBP Lideri Mustafa Destici bir basın toplantısı düzenleyerek “Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz?” sorusuna yanıtlamıştı. Destici şunları söylemişti:

“Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha öncede de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil.

Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceğiz”