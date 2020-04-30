Cumhur İttifakı'ndan CHP'li vekillere hem tehdit, hem hakaret!

AK Partili ve MHP'li isimler, partilerine eleştirilerde bulunan CHP'li vekiller Özgür Özel ile Engin Özkoç'u tehdit ve hakaret yağmuruna tuttu.

AK Partili vekil Alpay Özalan, son olarak Meclis'te yaptığı konuşmada "Saray rejiminin sonu geliyor" ifadelerini kullanan CHP Milletvekili Özgür Özel'i Engin Özkoç'un Meclis'te uğradığı saldırıya gönderme yaparak tehdit etti.

Özalan, Twitter adresinden paylaştığı notta, "En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKÜCÜ HAREKET SANA HADDİNİ BİLDİRMEYİ BİLİR"

MHP lideri Bahçeli, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef alan açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosu'na "Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir" demişti. CHP'li Özel de Bahçeli'nin söz konusu açıklamasına "Bu cümle Sivas Katliamı'nın azmettiricilerinin sloganı" sözleriyle yanıt vermişti.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özel’i, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Özgür Özel’in 28 Nisan'daki basın toplantısı hakkında Twitter hesabından açıklama yapan İsmet Büyükataman, "Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir. Haddini bil. Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir" dedi.

AK PARTİLİ BAŞKANDAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A HAKARET

Ağrı Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Savcı Sayan ise, ABD'li ünlülere maske göndermesini eleştiren CHP Milletvekili Engin Özkoç'u Meclis'te uğradığı saldırı üzerinden hedef aldı.

Savcı Sayan, "Anlaşılan son yediği yumruklardan çok etkilenmiş" şeklindeki ifadelerinin ardından hakaretlerini, "Maske veya aşı ihtiyacın varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek. CHP'den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana sahra hastanesine bağlamaları" sözleriyle devam ettirdi.

Sayan'ın bu hakaretlerine birçok yurttaş tepki gösterdi.