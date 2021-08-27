Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki ölü sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bosna Hersek’in milletimizin kalbinde ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda yangın ve sel felaketinde gönderdikleri mesajlar da bunun karşılıklı olduğunu gösterdi." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk.

Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Serbest ticaret anlaşması yatırımların artmasını sağlayacak.

AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

Afganistan’da 20 yıldır büyük emeklerimiz oldu.

DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz verdik, veriyoruz.

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYELER

Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.