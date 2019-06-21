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  4. 21 Haziran 2019 18:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme 15.50'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti.

Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak saat 15.50'de başladı. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılmasının görüşüldüğü belirtildi.

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