  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yle görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken, açıklama yapılmadı. 

MOLDOVA MECLİS BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı kabulde, TBMM Mustafa Şentop da hazır bulundu.

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan ıkby neçirvan barzani
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuraklık bir gölümüzü daha yuttu! Göldü çöl oldu
Benzin ve motorine çifte zam sonrası çifte indirimcik
Altından bir rekor daha Euro uçuyor, dolar barajda!
Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Güzel oyuncu veda ediyor
Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye soğuk duş
Kurtlar Vadisi'nden bir yıldız daha kaydı
Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti
Kar hasreti bitiyor! Meteoroloji 21 il için sarı ve turuncu uyarı