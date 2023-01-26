Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken, açıklama yapılmadı.
MOLDOVA MECLİS BAŞKANI'NI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı kabulde, TBMM Mustafa Şentop da hazır bulundu.
DHA
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