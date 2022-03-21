Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, Yap-İşlet-Devret modeliyle geçiş garantili olarak yaptırılan ve hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar, Limak Holding Yöneticilerinin de olduğu 15 isim hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Mart’ta açıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” ifadelerine yer vermişti. 15 İSME SUÇ DUYURUSU Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1915 Çanakkale Köprüsü’nde milyarlarca liralık vurgun yapılacağını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. HKP avukatları; AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Eski Bakanlar; Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Lütfi Elvan, Berat Albayrak, Naci Ağbal, AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Limak Holding Kurucu Ortağı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Limak Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanı ve Üyeleri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇLAMASI HKP avukatları; Erdoğan, Karaismailoğlu, Nebati dâhil 15 kişinin, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını işlediklerini belirtti. HKP avukatları tarafından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.