Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken iddia: ''Tatile çıktı''

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinin resmi sonuçlarını beklerken sürpriz bir kulis haberi AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülakdir Selvi'den geldi.

Selvi, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına yapılan itirazlar üzerinden tartışmalar tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir tatile çıktığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarının ilk açıklandığı gece Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda daha önceki balkon konuşmalarının tersine sadece yanında eşi Emine Erdoğan ile çıkmış ve hem Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde hem de AK Parti içerisinde ciddi revizyonlar olacağının sinyallerini vermişti.

Selvi'nin "Erdoğan tatile çıktı" iddiasının altında da bu revizyon çalışmalarının olduğu tahmin ediliyor. Selvi yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu birkaç günlük dinlenme sırasında yeni dönemin stratejisini tespit edecek. AK Parti yönetiminin hazırlayacağı raporda ne yer alacak o henüz belli değil, ama Erdoğan’ın kafasındaki seçim raporunun hazır olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dün gece İstanbul'daydı; Kandil gecesi ayetlerini kendisi okudu

Erdoğan'dan balkon konuşmasında kabinede ve AK Parti içerisinde "revizyon" sinyali