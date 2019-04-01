Erdoğan'dan balkon konuşmasında dikkat çeken sözler

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Aziz milletim... Sevgili Ankaralılar... Değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Sevginiz muhabbetiniz desteğiniz kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarınızı sunuyorum.

Rabbime sizler gibi yol arakdaşları dava arkadaşları mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Dik duracağız dikleşmeyeceğiz... Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rukuda ve secdede eğiliriz... Başba bir yerde asla. Siyasi bir konuda asla...

Milli irade üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir başkanlığındaki gibi yanımızda oldu. Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı.

"778 BELEDİYEYİ KAZANDIK"

AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur ittifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor.

Beka meselesine sahip çıkan her vatandaşımıza, özellikle Kürt kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı'nın oy oranları 24 Haziran seçimlerine yakın konumdadır.

Bu seçimde arzu ettiğimiz yerlerde istediğimiz sonuçları alamamızın nedenini; milletimize kendimi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olduğunu düşünüyorum.

Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumun borcudur. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. YSK neticeleri açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Netice alırız veya almayız. Her olanda hayır vardır. Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya baş baş. Halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız ve iyi çalışacağız.

Kimse davamızdan daha büyük, Türkiye'den daha öncelikli değildir. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yoktur. Çalışmalarımıza odaklanacağız.

''BAKALIM NASIL YÖNETECEKLER GÖRECEĞİZ''

Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. Milli güvenliğimizle ilgili konulardaki çalışmalarımızı inşallah başarıya ulaştıracağımız bir döneme giriyoruz. Sakın ha küsmek kırılmak böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti diğerleri düşünsün. Biz daha ileri diyoruz. Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz.''

"HEDEFİMİZ MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU"

2023 hedeflerimize ulaşana kadar önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, istihdamı artırmak olacaktır. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılarını ortadan kaldırarak Suriye'yi güvenli hale getirip ülkemizdeki sığınmacıların yurtlarına dönmelerini sağlamaktır.

FAHRETTİN ALTUN'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bu arada Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine'' ifadelerine yer verdi.