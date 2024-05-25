Özgür Demirtaş yine uyardı: ''Daha kötüsü geliyor''

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, alım gücünün sene sonuna kadar daha da düşeceğini belirterek, ''Pahalılığa inanamayacaksınız.'' dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomiye ilişkin karamsar bir tablo çizdi. Alım gücünün yerlerde olduğunu ifade eden Demirtaş, sene sonuna kadar çok daha kötüsünün gerçekleşeceğini söyledi.

Özgür Demirtaş X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum:

Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız.

Ben ülkemi 10 YIL önce uyardım. Defalarca uyardım Hepsi gerçek oldu."