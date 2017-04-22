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  1. 22 Nisan 2017 16:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabuta omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün 97 yaşında vefat eden amcası Abdurrahman Külünk için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, cenaze törenine katılmak amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne geldi. Burada öğle namazını kılan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün vefat eden amcası Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı. Erdoğan, camide, AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Abdurrahman Külünk'ün oğulları Metin, Hasan ve Cahit Külünk'e taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabuta omuz verdi. Abdurrahman Külünk'ün cenazesinin, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

AA

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