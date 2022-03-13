Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna krizini görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel jeopolitik gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımalarının masaya yatırılması öngörülüyor.
Türkiye-Yunanistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile enerji başlıklarının görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor.
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