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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna krizini görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel jeopolitik gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımalarının masaya yatırılması öngörülüyor.

Türkiye-Yunanistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile enerji başlıklarının görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor.

Etiketler erdoğan yunanistan başbakan
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