Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''24 Nisan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a '24 Nisan' mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savaşta yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini anıyorum, acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim. Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Bu ortak açıları ayrım gözetmeden paylaşmak bir insanlık vazifesidir."