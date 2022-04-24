  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''24 Nisan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''24 Nisan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''24 Nisan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a '24 Nisan' mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savaşta yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini anıyorum, acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim. Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Bu ortak açıları ayrım gözetmeden paylaşmak bir insanlık vazifesidir."

Etiketler mesaj erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'yi karıştıran eski bakan itiraf etti: ''Atatürk'ü seven biri değilim''
Sosyal medyadaki Erdoğan taklitleriyle kırıp geçiriyordu, bu seferki paylaşımı olay oldu!
Kabus Marmara'ya geri döndü! Korkutan açıklama geldi
Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasında dikkat çeken ayrıntı
Ünlü piyasa uzmanı, ekonomist Selçuk Geçer'de dolar kuru için korkutan tahmin
Duygu Özaslan'dan skandal paylaşım: Bu kadar da olmaz dedirtti
Ankara’da dev PKK soruşturması: 18 kişi tutuklandı
İstanbul'da telefonlu tacizciye meydan dayağı
Zam'aydın Türkiyem! Tam 508 adet ilaca yüzde 200 zam geldi
Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu