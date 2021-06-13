Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesi öncesi kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşecek.

Cumhurbaşkanı havalimanında bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarının da gündeme geleceğini ifade ederek, "Biden ile ikili ilişkileri ele alacağız. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil" şeklinde konuştu.

F-35'LER VE SİLAH ANLAŞMALARI

Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ

Biz mesajlarımızı verdik, YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. 7/24 bu çalışmalar devam edecek.

Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak.