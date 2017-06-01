Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar buluşmasında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Eğer topraklarımıza bir taciz olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmaya 'Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dliliyorum' sözleriyle başladı.

Erdoğan, Şırnak'ta şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında yazdığı şiiri okudu.

İşte Erdoğan'ın okuduğu şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı Hanke'ye Ağıt şiiri :

Doksan kişiydik biz o gün.

Aç, susuz, uykusuz.

Nasır tutmuş ayaklarla,

yürüyorduk kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle,

üzerindeydik bulutların.

Ayrım Hanke Yaylası'nda,

yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde,

yürüyorken dağlara.

Şehitlerden selam geldi,

savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı,

inancımla, davamla.

Uyan Hanke geliyorum,

heybetimle, havamla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dliliyorum. Aydoğan Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuştu. Kato dağındaki operasyonları yürüten Aydın müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir."

Eğer biz bugün ayyıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmen iken yazdığı Hanke'ye Ağıt şiirini paylaşmak istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet oldun. 1 hafta önce İçişleri Bakanımız Soylu ile beraberken kendisi ile telefonda görüşmüştük. 'Bizim mücadelemiz sadece burası ile değil. Burada başarılı olunca yurdumuzun dört bir yanında başarıya ulaşacağız' demişti.Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitleri rahmetle yad ediyorum."

Bir orduyu baştan sonra donatacak kadar bu büyük silahları bu mühimmatı terör örgütlerine verenelrin amcı nedir. Kimse kimseyi kandırmasın. Amacın Türkiye'yi bölmek parçalamaktır. Geriey doğru dönüp bakınca terörle mücadlemizin niöçin arzu ettiğimzi biçimde ilerlemediğini daha iyi görüyoruz. Hırsız içerde olunca kapı kilit tutmaz. Suç üstü yakalandıkları halde nmahekemde ne diyorlar duymadım görmedim diye üç maymunu oynuyorlar. Kendilerini bekeleyen acı sondan kurtulamayacaklar.

Eğer topraklarımıza bir taciz olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.