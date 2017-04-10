Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Çorum'da referandum mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nın VIP kapısından çıkış görüntüleri üzerinden eleştirdi.

Sabah gazetesi tarafından ortaya çıkarılan görüntüleri hatırlatan Erdoğan ''nasıl kaçtığını gördünüz değil mi?'' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"BİR MÜJDEMİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sizler yüzde 64 ile bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına seçtiniz. Vefanızdan ve kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize şükranlığımı sunuyorum. Abide meydanındaki şu muhteşem atmosfer 16 Nisan'da Çorum'un EVET olduğunu gösteriyor. Sizlerden bu Pazar da yine rekor bir oy oranı bekliyorum. 16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiorum: İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar ilçelerimize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir. Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınmaz. Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren ilçelerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugünde Çorumlu yiğitler kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir.

"BUGÜNKÜ SABAH GAZETESİNİ OKUDUNUZ DEĞİL Mİ?"

Geçenlerde bir televizyon programında baktım ki Kılıçdaroğlu bir şey diyor. FETO'nun gazetelerinde Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Bende yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya ! Neden kaçtın. bu iş kürekle değil yürekle olur. Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat okadar sıkıştırdılar ki onu son gün geliyorum dedi. sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi.

"YÜREĞİMDEN, CANIMDAN BİR PARÇA KOPARDILAR"

Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benimde yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız.

"BİR GÜN FETÖ'CÜ BİR GÜN BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE ARKADAŞ"

Ana muhalefetin başındaki zat kontrollü darbe diyor. Kardeşlerim bunun bu yaptığı ilk değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanlara giriyor. Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. İnsanda 249 şehide karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda tanklara göğsünü siper edenlere karşı saygı olur. Bak Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla birlikte F16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy'de oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğlene doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETO'nun safsatalarına borozanlık yapmak mıdır? FETO'nun katilleirini aklamak mıdır? Dürüst ol! "Cumhurbaşkanı Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor" diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk sürec işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Birgün FETÖ'cü diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar.

"BUNLAR EDEP TARLASINDA OTLAMAMIŞLAR"

Bunların içinde millete düşmanlık var. Onun için birisi FETO'nun avukatlığını yaparken diğeri EVET diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Dün İzmir'deydik, yüz binler Gündoğdu meydanındaydı. Neyi denize döküyorsun be? Haddini bil. Bunlar terbiyeden muaf. Öbürü yine İzmir Milletvekili seçim otobüsünden insanımıza ağza alınmayacak ifadeler sarfediyor. Bunu Hollandalı yapıyor. Benim vatandaşıma atını itini sürüyor ama sen bunu burada nasıl yapıyorsun. Ama sen EVET diyenlere nasıl Yunan gözüyle bakıyorsun? Bunlar edep tarlasında otlamamışlar

"16 NİSAN'DAN SONRA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Bu hayır diyenler İmam Hatip Okullarını kapatanlar. Bunlar ayrımcılık yaptılar. İHL'leri bir tarafa diğer okulları bir tarafa koydular. Biz bütün okullara sahip çıktık. Kimseye cebir zor kullanmadık. Şu anda kardeş kardeş dolaşıyorlar. Devlet dairelerinde bir arada çalışıyorlar mı? İşte EVET bu! 16 Nisan'dan sonra bu daha da güçlenecek. Kimler hayır diyor. İmralı, Kandil, Pensilvanya'daki FETO hayır diyor. Şimdi onlarla beraber aynı söyleşiyi paylaşanlar aynı onlar gibidir. Ben geçenlerde bir hayır çadırına uğradım. Dedim ki neden hayır diyorsunuz? Bana dedi ki: Çağdaş bir türkiye için hayır diyorum dedi. Bende kendisine şu anda çağdışı bir ülkede mi yaşıyoruz dedim. Tam bulunduğumuz noktadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor. bu köprü dünyada ilk! Şimdi bu modern köprü hangi ülkenin? Türkiye'nin! Oradan bir beyefendi geldi. Dedi ki; bu köprünün adını neden Yavuz Sultan Selim koydun dedi. Yavuz Sultan Selim gibi ki o Harem'le ilgili ben Hadimun Haremeynim diyen bir padişah! Böyle bir Sultan'ın adını oraya koymaktan daha güzel ne olabilir dedim. Bu köprü tüm insanlığın köprüsü. Sustu!

"BU ADAM KENDİ PARTİSİNİN GEÇMİŞİNİ BİLMİYOR"

Avrupa'yı rahatsız eden bu yatırımlar. Bak geçenlerde 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Kardeşlerim Türkiye'ye yabancı sermayeye girmiyor diyenlere cevap o köprü. Yüzde 50'si Koreli firmaların. Bu köprü başladı. Bütün bu olaylar ortada. Ama ben sağlıkta attığımız adımlar bunlar da ortada. Siyaset bir yarış ama yalan olmasın. Dürüst olsun. Siyasi rekabet müşterek çalışmaya mani değildir. Milli meselelerde çekişme olmaz. Milleti ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen iş birliği yapmaktır. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmakta böyle bir durumdur. 16 Nisan'da millete sunulacak anayasa değişikliği ülkenin geleceğini ilgilendiren bir husustur. Tutturmuşlar tek adam! Ne tek adamı ya? Bakınız Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı iken Cumhurbaşkanı'ydı, İnönü, aynı şekilde. Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Kaldı ki dünya bunun örnekleriyle dolu.

"DOĞRU OL, DÜRÜST OL"

Her 10 yılda bir darbe olan bir Türkiye'den bugünlere geldik. Artık milletin desteğiyle bunları rafa kaldırıyoruz. Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu? Yok efendim bir kere milletvekili olacak sonra bey bey emekli maaşı alacak. Yok öyle bir şey? Doğru ol, dürüst ol. Primlerini ödemeden emekli olamaz. Aynı zamanda efendim askerlik yapmayacaklar. Biraz daha ileri gitse diyecek ki kızlarımızı da askere alsınlar. Kardeşlerim bugün bedelli askerlik var mı? Bakın biz polislere askerliği kaldırdık. Polislikte milletvekilliği de kutsal görevler. Genç, dinamik bir parlamento ile Allah'ın izniyle dünya ile yarışa gireceğiz.

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