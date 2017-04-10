Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi kaçış anları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntüleri basına yansıdı.

Sabah'ın haberine göre, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek tartışmalara yol açanKılıçdaroğlu'nun, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaptığı görüntülerle ortaya çıktı.

12 DAKİKA VIP'TE BEKLEDİ

İşte dakikası dakikasına o anların hikâyesi:

23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor. Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

23.30: Havalimanından ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre otel arayışında bulunduktan sonra Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçiyor ve sabaha kadar da orada kalıyor.

Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergâhtan çıkış yapıyor (solda).

KONTROLLÜ DARBE İDDİASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldiği toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü" olduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuşmuştu.