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Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı
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Ankara'da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, yurtdışına çıktığı öğrenilen firari sanıkla ilgili olarak 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı.

Ankara'da bir suç örgütü soruşturması kapsamında Emniyet'teki gözaltı ve görevden alma fırtınası sürüyorç.

Soruşturmanın "firari" gizli tanığı S.S.'nin açıklamaları sonrası Ankara Emniyeti'nde görevli üç polis müdürü ve bir komiser önce görevden uzaklaştırıldı, ardından gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "S.S.’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

Etiketler ayhan bora kaplan suç örgütü operasyon Emniyet gözaltı
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