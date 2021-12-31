  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın son adamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın son adamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın son adamaları

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Uyan atandı.

Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih Önlem atandı.

 

Etiketler atama resmi gazete recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Sarıoğlu'ndan dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson pozu!
Hırsız sevgililerin kurnaz oyunu: Şans öpücüğü verdikten sonra...
Dolar 2021'e zirvede veda ediyor! 14 TL'ye dayandı!
Galatasaray eski Fenerbahçeli Jailson'a talip
İşte 2021 yılının ''çıtı çıkmayan'' vekilleri
Bankada altın hesabı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Meteoroloji'den o illerimiz için kırmızı alarm! Yağış fena vuracak