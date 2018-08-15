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  4. 15 Ağustos 2018 07:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''ek vergi'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ürünlerine ek vergi getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''ek vergi'' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

Türkiye'den ABD'ye ek vergi misillemesiTürkiye'den ABD'ye ek vergi misillemesi

 

AA

cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay
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