AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘son defa destek istediği’ açıklamasına dair “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” dedi.

Erdoğan, üç gün önce Samsun’da katıldığı toplu açılış töreninde şunları demişti: “İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.”

NTV’ye konuşan Kurtulmuş, Erdoğan’ın bu sözleriyle ne demek istediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre üçüncü dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor.”

Diken’e konuşan İYİ Partililerse Erdoğan’ın Samsun’daki konuşmasında “Son defa yetki isteyeceğiz” sözleriyle Meclis’ten erken seçim kararı çıkmayacağını anladığını ve buna uygun mesaj vermeye başladığı düşüncesinde.

Parti kurmayları, Erdoğan’ın bu sözlerini yalnızca ‘vefa siyaseti’ olarak yorumlamanın eksik olduğunu söylüyor. Erdoğan’ın Meclis’ten karar çıkmayacağı için seçimlerin öne alınması için kendisinin yetkisini kullanacağını ve “Ben aday olabilirim dayatmasını” şimdiden başlattığını belirtiyor.