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  4. 28 Şubat 2018 23:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Guta açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Guta açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman." dedi.

Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor." dedi.

AA

ibrahim kalın , doğu guta , putin
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