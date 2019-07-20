Davutoğlu AK Parti'den ihracını bekliyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun biyografisi 'Hoca'nın yazarı Gürkan Zengin, TV5'te katıldığı canlı yayında Davutoğlu'nun açıklamaları ve yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun istifa etmekten ziyade ihraç edilmeyi beklediğini belirten Zengin, "İhraç edildiğinde, 'Ben parti içinde görüşlerimizi dile getirdim, itirazlarımı yükselttim ama sonuçta beni ihraç ettiler' demek, bir söylem üstünlüğü sağlayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Zengin'in açıklamaları özetle şu şekilde: "Tabii ki bir partileşmeye doğru gidecek. Ama partide yaşayamayacağını görüyor. Partiden bir tepki görecektir şüphesiz. Ve bu tepki, partiden dışlanmak şeklinde olacak gibi görünüyor. Zannediyorum kendisi partiden ayrılmak istemiyor ama partinin kendisini dışlamasını bekliyor. İhraç etmesini bekliyor. İhraç edildiğinde, “ben parti içinde görüşlerimizi dile getirdim, itirazlarımı yükselttim ama sonuçta beni ihraç ettiler” demek, bir söylem üstünlüğü sağlayacak gibi görünüyor. Benim anladığım bu. Bekliyor, kendisi ayrılmadan partiden ihraç edilmeyi bekliyor."